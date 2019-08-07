Псковичей приглашают подать заявку на соискание национальной премии в области событийного туризма

11:51, 07 августа 2019, ПАИ

Жители Псковской области могут подать заявки на соискание Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2019. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, отборочный тур для участников Северо-Западного федерального округа завершится 20 сентября.

К участию допускаются проекты, реализованные с октября 2018 до момента проведения конкурса. В номинации «Лучшее туристическое событие» победителей выберут отдельно в области культуры, спорта, исторических фестивалей и реконструкций, популяризации народных традиций и промыслов, организации гастрономического туризма.

Муниципалитеты могут отправить заявки на следующие номинации: «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал», «Лучший муниципальный организатор турсобытий», «Лучший муниципальный календарь туристических событий».

Организаторы массовых молодежных мероприятий могут поучаствовать в номинациях: «Лучшая интерактивная программа туристического события», «Лучшее детское туристическое событие», «Лучшее молодежное туристическое событие», «Лучшее туристическое MICE событие» и «Лучшее туристическое событие в сфере сельского и агротуризма».

Музеи и занимающиеся представлением туристских продуктов организации могут попробовать свои силы в номинациях: «Лучший музейно-выставочный комплекс», «Лучшая природно-рекреационная зона», «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия» и «Лучшая идея туристического события».

Желающие принять участие в конкурсе должны зарегистрироваться на сайте премии и разместить конкурсные материалы: описание турсобытия (формат PDF), презентацию турсобытия (формат PDF) и необходимые приложения (фото).

В этом году в рамках Russian Event Awards пройдут три региональных конкурса.

В 2013 году диплом II степени в номинации «Гастрономический туризм» завоевал «Медовый фестиваль», организаторами которого выступают Псковское агентство информации и Медиахолдинг Псковской области при поддержке комитета по культуре региона.