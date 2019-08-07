Выставка фотографов из Ниццы откроется в Пскове 15 августа

11:52, 07 августа 2019, ПАИ

16 фотографов — участников клуба «Фотон» из Ниццы — представят свои работы на фотовыставке «Был и я в стране чудесной…» в галерее «ЦЕХ» в Пскове 15 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Клуб «Фотон» занимается продвижением региональных фотографов и помогает им в организации выставок. За 15 лет существования фотоклуба состоялось уже более 100 выставок во всем мире. Выставка в Пскове организована при активной поддержке фотостудии «LIS».

Посетители фотовыставки смогут увидеть французское побережье Средиземного моря. Выставка откроется 15 августа в 18:00 и будет работать до 2 сентября.

Галерея «ЦЕХ» находится по адресу: улица Пушкина, 13А. Она открыта ежедневно с 16:00 до 18:00. Вход свободный.