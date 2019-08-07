Каждый третий пострадавший в Псковской области от укусов клещей проживает в региональной столице

12:38, 07 августа 2019, ПАИ

За неделею в период с 31 июля по 6 августа в Псковской области зафиксированы 97 случаев укусов клещей, в 18 из них пострадали дети. Такие данные сообщил Псковскому агентству информации главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области Сергей Никифоров, наибольшее количество обратившихся — жители Пскова, это 31 человек, среди них 6 детей. За помощью также обратились 13 жителей Печорского района, в том числе 2 ребенка, по 9 из Великих Лук и Опочецкого района, 7 человек из Пустошкинского района, по 6 из Гдовского и Невельского.

Собеседник отметил, что с начала года в Псковской области в профилактические учреждения с укусами клещей обратились 3554 человека, 817 из них - дети. На исследования в микробиологическую лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии региона переданы 2069 клещей. Вирусный энцефалит выявлен в 5 случаях, в 456 случаях – клещевой боррелиоз, 41 – моноцитарный эрлихиоз, 7 – гранулоцитарный анаплазмоз.

В регионе от клещей обработаны за этот период около 490 га.