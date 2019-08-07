Качество ремонта дорог проверили в Пушкиногорском районе

13:50, 07 августа 2019, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин проконтролировал ход ремонтных работ на дорогах в Пушкиногорском районе 7 августа, передает корреспондент Псковской агентства информации.

При осмотре улицы Аэродромной в Пушкинских Горах, где сделали ремонт на участке чуть более 1-го километра, глава района Александр Баранов рассказал, что ранее этот въезд в поселок был в неудовлетворительном состоянии.

Он добавил, что работники Пушкиногорского филиала Псковавтодора успели завершить ремонт к очередной годовщине со дня рождения Александра Пушкина и 450-летию Святогорского Успенского монастыря. На осмотре дороги присутствовал руководитель Псковавтодора Владимир Шаляев.

Затем участники рабочего выезда проконтролировали начало работ на объездной дороге вокруг монастыря. Здесь ремонт местный филиал Псковавтодора проведет на улице Заозерной, граничащей с улицей Молодых Партизан, на участке длиной 1,2 километра.

Глава района Александр Баранов рассказал, что вся нагрузка ложится на эту улицу, поскольку рядом с монастырем запрещено движение грузового транспорта. «Мы надеемся, что все будет сделано вовремя и качественно для того, чтобы водители смогли комфортно передвигаться по данным улицам», — отметил он.

После этого делегация проверила ремонт проезжей части на улице Льнозаводской, где осталось уложить асфальт на 650 метрах дороги. На улице установлена автобусная остановка, первый этап ремонтных работа прошел в 2018 году.

Александр Баранов рассказал, что здесь пролегает маршрут автобуса и находится самый отдаленный детский садик.

Далее Борис Елкин, Александр Баранов и Владимир Шаляев проконтролировали ход работ на участке дороги Пушкинские Горы — Локня. В частности, здесь будут заменены трубы, уложен выравнивающий слой и очищены полосы отвода. Всего до 31 октября будут отремонтированы 13 километров участка дороги.

Стоимость ремота, который проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет более 100 млн рублей.

Борис Елкин акцентировал внимание на том, что состояние дорожного покрытия на этом участке неудовлетворительное. «Это самый напряжённый и разбитый участок дороги», — отметил он.

«Я думаю, что к концу года мы увидим положительные результаты, — сказал председатель комитета. — Водители сами смогут их оценить».

Он пообещал, что обязательно пройдет «общественная приёмка» дороги после окончания ремонта. «Посмотрим все плюсы и минусы дороги. Но я думаю, нареканий не будет», — добавил Борис Елкин.

«Хотелось бы, чтобы у нас и дальше активно ремонтировались дороги», — отметил глава района. По его словам, в Пушкинских Горах благодаря дорожным службам улицы содержатся в нормальном состоянии.

Александр Баранов подчеркнул, что администрация района постоянно контролирует дорожные работы, которые проводят на региональных участках Псковавтодор, а на местных — пушкиногорская организация.

По словам главы муниципалитета, каждый год местную дорожную сеть стараются асфальтировать, ремонтируют придомовые территории. «Практически по всему поселку у придомовых территорий будет уложен асфальт в ближайшее время», — заверил Александр Баранов.

Он отметил, что в рамках проекта «Комфортная городская среда» возле вокзала начались работы по строительству нового тротуара от улицы Лермонтова до улицы Ленина и соединению дороги с региональной трассой, которая ведет в Михайловское. В течение месяца их планируется завершить.

Борис Елкин рассказал, что ремонты объемные, но не настолько исчерпывающие, как хотелось бы. «Но работы и дальше будут вестись, есть ещё ряд объектов», — отметил он и заверил, что качеству выполнения ремонта уделяется всестороннее внимание.