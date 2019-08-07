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Общество

Игровой комплекс почти за миллион рублей установили в Пскове

Игровой комплекс за 890 тысяч рублей установили во дворе дома №11 на улице Генерала Маргелова в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, объект поставили в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Комплекс включает в себя двойную горку и качели, песочницу, карусель, качалку-балансир, двойные качели, игровой элемент в виде ретро-машинки и две беседки.

Качество установки объекта проверили депутат Псковской городской Думы по округу №7 Ольга Федорова,   исполняющий полномочия главы города Елена Полонская и сотрудники Управления городского хозяйства администрации Пскова.

Руководитель подрядной организации Андрей Савин рассказал, что игровой комплекс поставили в срок — до 1 июня. По словам депутата Ольги Федоровой жильцы сами выбирают, как должен быть благоустроен их двор. «Жильцы близлежащих домов решили, что им необходима современная площадка. И она здесь появилась. Это большая радость для детей и их родителей», — отметила она.

Елена Полонская добавила, что дворы должны преображаться комплексно: помимо проездов, парковок, тротуаров и дорожек на дворовых территориях должны появляться и детские, и спортивные площадки.

Отмечается, что жители округа принимали активное участие в планировании внешнего вида площадки и размещения игровых объектов. Они остались довольны результатами работы.

На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове направлены более 60 млн рублей.

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