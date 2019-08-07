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Общество

21 тонну польских яблок не пустили на рынки в Псковской области

Автомобиль, перевозивший 21 тонну польских свежих яблок, задержали сотрудники Псковской таможни на дороге Невель - Великие Луки, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Таможенники передали автомобиль специалистам Россельхознадзора для проверки. Яблоки располагались в грузовом отсеке. На них были маркировочные этикетки, указывающие, что страной происхождения является Польша. Отмечается, что у водителя не было документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

Яблоки изъяли, а затем уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже, добавили в пресс-службе.

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