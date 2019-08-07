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Общество

Новая детская площадка появится на улице Инженерной в Пскове

Новая детская площадка появится возле дома № 16 на улице Инженерной в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, площадку стоимостью около 600 тысяч рублей установят в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Во дворе этого дома состоялась встреча исполняющей полномочий главы города Елены Полонской с местными жителями. Присутствовали депутат Псковского областного Собрания по избирательному округу №1 Алексей Васильев, представители Управления городского хозяйства и фирмы-подрядчика.

Руководитель подрядной организации «Авен-Псков» Андрей Савин рассказал, что рабочие оборудуют песочницу, установят карусель и качели, детский городок, новые скамейки и урны. Существующие игровые конструкции не демонтируют.

Он отметил, что задержка с началом работ произошла из-за того, что у заводов, производящих игровое оборудование, пик сезонной загруженности, но возглавляемая им организация постарается максимально уложиться в сроки контракта. По словам Андрея Савина, работы планируется завершить к концу августа.

Алексей Васильев на вопрос местных жителей об организации парковки ответил, что это можно сделать также в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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