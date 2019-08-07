Галина Невалённая: Молодёжь не должна бояться создавать семью

16:54, 07 августа 2019, ПАИ

«Молодёжь не должна бояться создавать семью», - заявила Псковскому агентству информации член Общественной палаты Псковской области, главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая, обсуждая задачи проводимого в Псквоской области Всероссийского форума молодых семей.

Она отметила, что семья – самое главное в жизни человека. «Семья – это любовь, добро, забота, но ещё и ответственность - ответственное отношение друг к другу, к детям», - сказала Галина Невалённая.

«Только в детях мы можем реализоваться», - заявила она и призвала псковские семьи «рожать побольше детей».

Всероссийский форум молодых семей впервые проходит в Псковской области. Его площадкой стал загородный отель «Плесков» в Печорском районе. Программа форума рассчитана на несколько дней, свою рапботу он завершит 9 августа. Участвуют в нём порядка 400 человек, которые представляют более чем 40 регионов России.