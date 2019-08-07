Более 100 человек участвуют в молодежной «Вахте памяти» в Невельском районе

19:22, 07 августа 2019, ПАИ

В Невельском районе недалеко от деревни Новохатск проходит международная молодежная «Вахта памяти». На неё приехали поисковики из разных регионов России и Латвии. Также традиционно в мероприятии участвуют представители Пскова, Невеля и Великих Лук. Всего в молодежной «Вахте памяти» участвуют более 100 человек, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На «Вахту памяти» дети приехали вместе с родителями. Самому младшему участнику мероприятия – 4 года. Живут они в палаточном лагере на берегу озера Белое.

На церемонии открытия «Вахты памяти» заместитель губернатора Псковской области Николай Цветков от имени главы региона Михаила Ведерникова поприветствовал участников мероприятия. Вице-губернатор отметил, что для сохранения связи времен и поколений важно проводить поисковые работы. Он также выразил слова благодарности поисковикам.

«Старшеклассники примут участие в раскопках на местах, где, по нашей информации, могут находиться останки советских воинов. Также для ребят подготовлена культурно-массовая программа: спортивные состязания, традиционные вечера рассказов и песен у костра», - отметил руководитель поискового отряда «Гвоздика» Владимир Михайлов.

Поисковики будут работать на участке, где во время Великой Отечественной войны находился полевой госпиталь медико-санитарного батальона. «Поскольку в госпиталях велись записи, у нас есть возможность в дальнейшем попробовать идентифицировать останки военнослужащих», — отметил руководитель поисковой общественной организации «След Пантеры» Геннадий Корольков.

Международная молодежная «Вахта памяти» продлится до 15 августа. Мероприятие проходит при поддержке администрации Псковской области, областной военно-патриотической общественной организации «След Пантеры» и поискового отряда Невельского района «Гвоздика».