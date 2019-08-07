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Общество

За оскорбление полицейских жительница Себежа предстанет перед судом

45-летняя жительница Себежа предстанет перед судом за оскорбление полицейских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 13 апреля 2019 года в одной из деревень Себежского района сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в доме матери гражданки, которую подозревали в краже телефона. В ходе обыска женщина в присутствии свидетелей оскорбила сотрудников полиции.

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области направил уголовное дело, возбужденное в отношении женщины по статье 319 УК РФ, в суд для рассмотрения. 

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