За оскорбление полицейских жительница Себежа предстанет перед судом
45-летняя жительница Себежа предстанет перед судом за оскорбление полицейских. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.
По версии следствия, 13 апреля 2019 года в одной из деревень Себежского района сотрудники правоохранительных органов проводили обыск в доме матери гражданки, которую подозревали в краже телефона. В ходе обыска женщина в присутствии свидетелей оскорбила сотрудников полиции.
Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Псковской области направил уголовное дело, возбужденное в отношении женщины по статье 319 УК РФ, в суд для рассмотрения.