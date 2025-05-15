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Общество

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации

Псковские профсоюзы передали гуманитарную помощь участникам спецоперации, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Заместитель председателя регионального профсоюзного объединения Андрей Стегний вместе с председателем Псковской областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым передали полторы тонны чистой питьевой воды военнослужащим в зону специальной военной операции.

Подобные инициативы укрепляют единство общества и являются примером активного гражданского участия в жизни страны, уверены профсоюзные лидеры.

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