Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
Псковские профсоюзы передали гуманитарную помощь участникам спецоперации, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Заместитель председателя регионального профсоюзного объединения Андрей Стегний вместе с председателем Псковской областной организации профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорем Ивановым передали полторы тонны чистой питьевой воды военнослужащим в зону специальной военной операции.
Подобные инициативы укрепляют единство общества и являются примером активного гражданского участия в жизни страны, уверены профсоюзные лидеры.
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