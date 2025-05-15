Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая

13:54, 15 мая 2025, ПАИ

26 мая в Пскове пройдёт общегородской последний звонок. В 12:00 начнётся торжественная часть в Псковском кремле, затем состоится традиционное шествие школьников. После этого в сквере ПсковГУ будет праздничная программа. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

В прошлом году последний звонок в общегородском формате отменили в целях безопасности, поэтому праздник проходил только в школах. Год назад из школ Пскова выпустились 1 116 учеников.

В 2023 году последний школьный звонок прозвенел для 1 260 выпускников. Центральное мероприятие по традиции прошло на Вечевой площади Псковского кремля, где собрались выпускники городских школ. Как это было, смотрите в фоторепортаже ПАИ.