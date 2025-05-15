Прощание с погибшим в зоне СВО отцом Антонием состоится в Пскове 18 мая

16:23, 15 мая 2025, ПАИ

Отпевание иерея Антония Савченко состоится 18 мая в Троицком кафедральном соборе Пскова. Об этом ПАИ сообщили в храме Александра Невского.

В 8:00 начнётся литургия, в 10:00 – отпевание.

Священник будет похоронен в Выбутах около Ильинского храма.

Напомним, 12 мая отец Антоний погиб при исполнении пастырских обязанностей в зоне специальной военной операции в результате удара РСЗО HIMARS. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена Святого благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно).