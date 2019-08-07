Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала об установке площадки для воркаута в дновской деревне Искра

21:20, 07 августа 2019, ПАИ

В деревне Искра Дновского района началась установка площадки для воркаута - уличных тренажеров для занятий физкультурой и гимнастикой. Об этом сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Это подарок для деревни, к Дню деревни Искра», - написала советник губернатора Псковской области.

Татьяна Пахомова отметила, что это уже третий воркаут, который устанавливают в Дновском районе. Два других уже функционируют в микрорайоне Заводской в Дно и на территории школы в деревне Выскодь.

Уличные тренажеры для занятий физкультурой и гимнастикой устанавливаются в Дновском районе благодаря программе по развитию спорта в Псковской области.