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Общество

Советник губернатора Татьяна Пахомова рассказала об установке площадки для воркаута в дновской деревне Искра

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

В деревне Искра Дновского района началась установка площадки для воркаута - уличных тренажеров для занятий физкультурой и гимнастикой. Об этом сообщила советник губернатора Псковской области, начальник территориального отдела социальной защиты в Дновском районе Татьяна Пахомова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Это подарок для деревни, к Дню деревни Искра», - написала советник губернатора Псковской области.

Фото со страницы Татьяны Пахомовой в социальной сети «ВКонтакте».

Татьяна Пахомова отметила, что это уже третий воркаут, который устанавливают в Дновском районе. Два других уже функционируют в микрорайоне Заводской в Дно и на территории школы в деревне Выскодь.

Уличные тренажеры для занятий физкультурой и гимнастикой устанавливаются в Дновском районе благодаря программе по развитию спорта в Псковской области.

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