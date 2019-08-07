Кровлю школы ремонтируют в Палкино

21:53, 07 августа 2019, ПАИ

В Палкино в этом году будет капитально отремонтирована школа. В данный момент подрядчики ремонтируют крышу здания. Об этом написал заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко в своём Instagram.

«На протяжении нескольких лет с крышей школы были тотальные проблемы. Латали-перелатали всю, а течь никак не прекращалась. Теперь, как уверили нас подрядчики - гарантия 10 лет!» - сообщил Виктор Остренко.

В марте 2018 года глава региона Михаил Ведерников поручил выделить из резервного фонда администрации региона 150 тысяч на противоаварийные работы в Палкинской средней школе, а при наличии финансовых возможностей - включить в программу ремонт крыши за 2 млн 200 тысяч рублей.