Обочины очистили от мусора на автодороге Плюсса-Заполье

22:36, 07 августа 2019, ПАИ

В Плюсском районе от мусора были очищены обочины автодороги Плюсса-Заполье. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Плюсского района.

Мусор с обочины дороги убрали сотрудники районной администрации и Плюсского филиала ГБУ «Псковавтодор». В администрации отметили, что в будущем ситуация на данных участках будет отслеживаться с целью выявления нарушителей и привлечения их к ответственности.

«Хочется призвать всех и каждого к сознательности и ответственности. Это очень важно! Давайте не будем превращать район в свалку, ведь для мусора есть специальные места. Пусть природа родного края не будет страдать от нашей лени доехать до ближайшего контейнера», - призвали районные власти жителей.