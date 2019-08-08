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Общество

Подразделения антихакеров создадут в армии России

Специальные части российской армии возьмут под охрану «военный интернет». Как пишет газета «Известия», задачей особых подразделений станет поиск и нейтрализация виртуальных угроз.

Специалисты уже разработали программное обеспечение, которое позволит обеспечить многоуровневую систему защиты локальных сетей, объединяющих полевые пункты управления. Отмечается, что роты локализации сетевых угроз сейчас начали действовать в бригадах связи окружного подчинения. Такие подразделения появятся и в других частях. 

По мнению экспертов, новая система сделает невозможным доступ к «военному интернету» извне. Она представляет собой несколько файерволов, целью которых будет защита от несанкционированного доступа.

Кибервойска будут комплектоваться исключительно офицерами со специальным высшим техническим образованием. Также Вооруженные силы России уже приступили к созданию суверенного интернета под названием мультисервисная транспортная сеть связи (МТСС). Первый этап работ завершится к концу 2019 года.

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