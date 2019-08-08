ОНФ предложил разрешить россиянам иногда работать удаленно

09:52, 08 августа 2019, ПАИ

Общероссийский народный фронт выступил с предложением разрешить штатным сотрудникам компаний иногда работать удаленно. Как пишет газета «Известия», соответствующее обращение представители ОНФ направили в Минтруд.

Отмечается, что сейчас россияне могут работать постоянно в офисе или дистанционно. Поэтому ОНФ рекомендует внести в Трудовой кодекс РФ понятие «временная удаленная работа». Инициаторы предложили устанавливать такой режим работы письменным соглашением сторон в случаях пробок на дорогах, личных обстоятельств и так далее.

Условия организации труда на время удаленной работы предлагается регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников. Минтруд рассмотрит обращение в установленный законом срок.