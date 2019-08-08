Сбой в работе светофора привёл к ДТП на Рижском проспекте в Пскове
8 августа около 7:00 в Пскове на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Как сообщили Псковскому агентству информации очевидцы, авария произошла из-за сбоя в работе светофоров.
В группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте» псковичи отметили, что светофоры ещё вечером 7 августа неисправно работали. Один из очевидцев аварии сообщил, что сбой в сигналах светофора наблюдался даже тогда, когда дорожные полицейские оформляли ДТП. По его словам, светофор одновременно показывал два цвета: красный и жёлтый, а затем резко менялся на зелёный.