В Гдовском районе легковой автомобиль сбил велосипедиста

11:15, 08 августа 2019, ПАИ

Женщина получила травмы в Гдовском районе в результате дорожно-транспортного происшествия. Как рассказали Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в деревне Слобода на улице 2-ой Слободской у дома №26 автомашина ВАЗ-21074 сбил велосипедиста. За рулем авто находился 56-летний мужчина. На велосипеде ехала 52-летняя женщина.

Двигалась велосипедистка по левой стороне дороги, но решила повернуть направо. В этот момент она и оказалась под колесами машины.

В ведомстве уточнили, что участок дороги был прямым, хорошо просматриваемым.