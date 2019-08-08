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В Гдовском районе легковой автомобиль сбил велосипедиста

Женщина получила травмы в Гдовском районе в результате дорожно-транспортного происшествия. Как рассказали Псковскому агентству информации в УГИБДД УМВД России по Псковской области, в деревне Слобода на улице 2-ой Слободской у дома №26 автомашина ВАЗ-21074 сбил велосипедиста. За рулем авто находился 56-летний мужчина. На велосипеде ехала 52-летняя женщина.

Двигалась велосипедистка по левой стороне дороги, но решила повернуть направо. В этот момент она и оказалась под колесами машины.

В ведомстве уточнили, что участок дороги был прямым, хорошо просматриваемым. 

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