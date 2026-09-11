Набила сумки деньгами: пенсионерка пыталась вынести миллионы из Псковской области

14:39, 11 сентября 2026, ПАИ

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз миллионов через госграницу в пункте пропуска «Шумилкино», сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

64-летняя россиянка пешком переходила границу в сторону Эстонии. Пенсионерка не заявляла о наличии у неё товаров и денег, которые нужно задекларировать.

Однако во время досмотра таможенники нашли у неё в рюкзаке, кармане, косметичке и сумочке 15 тысяч долларов США, 2,2 тысячи евро, а также более 1,1 миллиона российских рублей. Общая сумма средств, которые находились при женщине, превысила 2,5 миллиона рублей в эквиваленте.

За вычетом разрешённой законом суммы к перемещению без декларирования размер незаконно вывозимых наличных средств в денежном эквиваленте составил более 1,7 миллиона рублей. Денежные средства у пенсионерки изъяли до принятия решения судом.

«Из России разрешено вывозить наличную иностранную валюту в эквиваленте не более десяти тысяч долларов США на одного человека. Вывоз сверх этого лимита запрещён. Наличные рубли можно вывозить без ограничений по сумме, но если их эквивалент превышает десять тысяч долларов, то необходимо письменное декларирование», – объяснил исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Семён Кириллов.

В итоге в отношении пожилой женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до ограничения свободы на срок до двух лет.

Ранее полмиллиона рублей нашли псковские таможенники под поясом у иностранки.