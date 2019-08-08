Воспоминаниями о жизни в Пскове поделилась актриса Юлия Пересильд

11:35, 08 августа 2019, ПАИ

Воспоминаниями о жизни в Пскове поделилась актриса Юлия Пересильд на своей странице в социальной сети Instagram, где она разместила снимок с псковским композитором и исполнителем Вячеславом Рахманом.

Актриса подчеркнула, что её псковские друзья особенные люди, талантливые и очень скромные. «Вот Славку еле уговорила сфотографироваться.. а уж про Инстаграм свой он и слышать не хочет... но слышали бы вы как он поёт, сколько песен он написал ...и вообще было интересное время, когда мы со Славой Рахманом пели дуэтом по детским домам, библиотекам. Сидели вечерами с псковскими поэтами: И. Панченко, С. Золотцевым, Л. Маляковым, Краснопевцевым, В. Фокиным... сочиняли песни... выступали в Хэсэде…», - рассказала Юлия Пересильд.

Говоря о Пскове, она отметила преображение города: «Как же красиво стало в городе, какие набережные рек. Стены Кремля, башни... Столько бегущих, едущих на велосипедах, гуляющих людей... а вокруг красота Северная, немного суровая, но красота». Актриса пообещала подписчикам позже поделиться фотографиями с видами Пскова.

Но при этом она написала, что самое ценное для неё в родном городе – это люди. «Как здорово, что хоть редко, но мы встречаемся и есть возможность идти по городу и говорить», - поделилась Юлия Пересильд.