Центробанк: Фальшивки в Псковской области чаще находят в крупных торговых сетях

11:50, 08 августа 2019, ПАИ

За первую половину 2019 года в Псковской области выявлены 68 банкнот с признаками подделки. Основная масса — это российские рубли, рассказали Псковскому агентству информации в отделении по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ. Лидируют среди подделок купюры номиналом в 5000 рублей, в начале этого года их выявлено 43, купюр в 1000 рублей — 16. Впервые в регионе изъята банкнота достоинством в 2000 рублей.

Выявлены в Псковской области и факты обращения подделок иностранной валюты — 7 банкнот по 100 долларов США и одна — 500 евро.

При этом в Центробанке подчеркнули, что по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года количество фальшивок сократилось на 26 процентов.

«Значительное количество подделок было обнаружено в торговых точках одной из федеральных торговых сетей. Там же выявлена и первая фальшивка номиналом 2000 рублей», - рассказал представитель Центробанка в регионе и добавил, что на втором месте по частоте обнаружения фальшивок находятся станции АЗС.

Чаще всего подделки выявляют в Пскове и Великих Луках.

Эксперт рекомендовал для подтверждения подлинности получаемых купюр установить мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое позволит в интерактивном формате найти признаки защиты.