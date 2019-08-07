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Спорт

Всероссийские массовые соревнования «Оранжевый мяч» пройдут в Великих Луках 10 августа

10 августа в День физкультурника в Великих Луках в физкультурно-оздоровительном комплексе открытого типа на острове Дятлинка состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.  

Откроется турнир в 10:30, после этого команды до 16 лет, 17–18 лет, 19 лет и старше будут соревноваться на выбывание по олимпийской системе. Игра идет 10 минут или до момента, когда команда наберет 11 очков. В случае ничьей после завершения основного времени спортсмены играют, пока не забросят два мяча. Финалы будут проходить без учета времени, побеждает та команда, которая наберет 21 очко быстрее всего, или получит преимущество в 2 очка при ничьей.

В этот день соревнования «Оранжевый мяч» пройдут в более чем 80 регионах Российской Федерации. Планируется, что в турнирах примут участие более 50 тысяч баскетболистов разных возрастов. В Псковской области ожидается более 300 участников.

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