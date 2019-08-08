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Общество

Эксперты анализируют причины роста цен на хлеб

Росстат сообщил о росте цен на хлеб в России. За период с января по июль 2019 года этот продукт подорожал в магазинах на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Заметнее всего стали изменения на ценниках черного хлеба — 9,6 процента, сообщает РБК.

Эксперты Руспродсоюза связывают это с повышением стоимости зерна в январе — марте этого года, пишет ТАСС. «Рост цен на полке в первом полугодии является отложенным повторением оптовой динамики», - уточнила представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

В Росстате подчеркивают, что в 2019 году цена на хлеб достигли максимума с 2009 года.

 

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