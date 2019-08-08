Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов

13:55, 08 августа 2019, ПАИ

7 августа в Локнянском районе заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел рабочую встречу в администрации муниципалитета и обсудил с местными властями подготовку к отопительному сезону. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании приняли участие глава Локнянского района Нина Степанова, глава администрации Локни Станислав Андреев и директор МУП «Локнянское ЖКХ» Владимир Вахлачев.

Василий Осипов назвал первоочередной задачей местных властей качественную и своевременную подготовку всех социальных и жилых объектов. Участники совещания также обсудили передачу бесхозяйственных электрических линий в Локнянском районе, работу по модернизации очистных сооружений в поселке Локня, работы по реконструкции котельной в деревне Крестилово и замену опор линий электропередач в деревне Козино.

Кроме того, вице-губернатор вместе с Ниной Степановой и Владимиром Вахлачевым посетили котельную №1 в Локне и котельную №4 в деревне Крестилово.

Подготовку к отопительному сезону в муниципалитетах Псковской области ежедневно контролирует администрация региона. После каждого подобного выезда в район их главам и специалистам пуско-наладочных работ дают соответствующие поручения.