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Общество

Освобождение школы от террористов отработали в Пскове

8 августа в Псковской области состоялось антитеррористическое учение «Экран-2019». В его рамках силовики освободили от «террористов» школу в деревне Борисовичи на окраине Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По замыслу учения, «террористы» захватили Псковскую инженерно-лингвистическую гимназию. Преступники ранили охранника школы, а затем захватили заложников из числа преподавателей и учеников, находящихся в гимназии. «Террористы», угрожая взрывами и убийством заложников, выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Антитеррористическая группировка, в которую вошли сотрудники УФСБ России по Псковской области, Пограничного управлений ФСБ, УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, ГУ МЧС России по региону, представители органов исполнительной власти Псковской области, благодаря слаженным действиям нейтрализовали «террористов» и освободили всех заложников.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба национального антитеррористического комитета в Псковской области – начальник УФСБ России по региону Алексей Кальян отметил, что цели учения были достигнуты. По его словам, приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

В пресс-службе УФСБ России по Псковской области отметили, что антитеррористические учения направлены на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб региона. Они проводятся регулярно согласно плану, которое утверждает руководство национального антитеррористического комитета.

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