Более 50 тысяч рублей сняли мошенники с карт четырех жителей Псковской области за сутки

14:27, 08 августа 2019, ПАИ

За минувшие сутки мошенники сняли с карт четырех жителей Псковской области более 50 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Жителям Пскова и Великих Лук позвонили неизвестные, которые выдали себя за представителей банков. Они заявили, что с банковских карт пытаются украсть деньги, чтобы отменить операцию нужно уточнить данные карт: назвать номер и смс-пароль. После того, как потерпевшие передавали данные, с их счетов списались деньги.

По фактам мошенничества полиция проводит проверку. Уже установлено, что телефоны звонивших зарегистрированы в Москве.