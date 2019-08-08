19,5 тонн польских яблок не пропустили через границу в Пыталовском районе

16:52, 08 августа 2019, ПАИ

В фитосанитарном контрольном пункте «Убылинка» в Пыталовском района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 19,5 тонн польских яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Яблоки везли индивидуальному предпринимателю в Республику Казахстан. Выяснилось, что в фитосанитарный сертификат страны-экспортёра внесены изменения, которые не были заверены подписью должностного лица, выдавшего документ.