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Общество

19,5 тонн польских яблок не пропустили через границу в Пыталовском районе

В фитосанитарном контрольном пункте «Убылинка» в Пыталовском района специалисты Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили к ввозу 19,5 тонн польских яблок. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Яблоки везли индивидуальному предпринимателю в Республику Казахстан. Выяснилось, что в фитосанитарный сертификат страны-экспортёра внесены изменения, которые не были заверены подписью должностного лица, выдавшего документ.

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