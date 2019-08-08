Учения спецназа состоялись в Псковской области

17:02, 08 августа 2019, ПАИ

8 августа в Псковской области подразделения специального назначения Западного военного округа в рамках проверки боеготовности были подняты по тревоге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Спецназовцы на вертолете МИ-8, достигнув 800-метровой высоты, десантировались при помощи парашютной системы специального назначения «Арбалет».

После приземления военнослужащие совершили многокилометровый марш, проникли в зоны незаконных вооруженных формирований, определили координаты объектов и передали данные в вышестоящий штаб.

Кроме этого, спецназовцы обнаружили критически важные объекты условного противника и передали их местоположение для ракетных ударов.