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Общество

Учения спецназа состоялись в Псковской области

Фото: Минобороны РФ

8 августа в Псковской области подразделения специального назначения Западного военного округа в рамках проверки боеготовности были подняты по тревоге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Спецназовцы на вертолете МИ-8, достигнув 800-метровой высоты, десантировались при помощи парашютной системы специального назначения «Арбалет».

После приземления военнослужащие совершили многокилометровый марш, проникли в зоны незаконных вооруженных формирований, определили координаты объектов и передали данные в вышестоящий штаб.

Кроме этого, спецназовцы обнаружили критически важные объекты условного противника и передали их местоположение для ракетных ударов.

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