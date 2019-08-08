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Общество

Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов

8 августа пассажирский поезд Москва – Псков задержался на 4 часа 50 минут. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, поезд был задержан из-за того, что на участке Бологое - Дно на станции Старая Русса несколько вагонов грузового поезда сошли с путей.

Инцидент произошёл в 3:45. По информации пресс-службы Октябрьской железной дороги, в аварии никто не пострадал, и экологии ничего не угрожает. Однако из-за происшествия был нарушен габарит пути.

В настоящий момент движение поездов на участке Бологое – Дно Октябрьской железной дороги осуществляется в штатном режиме.

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