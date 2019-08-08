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Общество

Свыше 650 человек поступили на бюджетные места в ПсковГУ

В этом году в Псковский государственный университет на бюджетные места поступил 651 человек. Об этом заявила временно исполняющая обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина в ходе пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник отдела по приёму в ПсковГУ Александр Стрикунов добавил, что в рамках целевого набора приняты на обучение 39 человек. Кроме того, есть особая квота для детей-инвалидов и сирот, таких 40 мест.

По словам Натальи Ильиной, набор в ПсковГУ в этом году сильнее, чем в 2018-м: в среднем результаты ЕГЭ увеличились на 2 балла.

Она также отметила, что на бюджетные места поступили студенты из 70 регионов страны, в прошлом году в ПсковГУ приехали абитуриенты только из 41.

Что касается Псковской области, то наибольшее количество абитуриентов прибыли в вуз из Пскова, Печорского, Островского, Порховского районов. 

Наталья Ильина подчеркнула, что Псковская область становится привлекательным регионом. По ее мнению, абитуриентов из других субъектов РФ привлекает удобная логистика: поезд «Ласточка» и авиасообщение, а также различные проекты, которые реализуются в регионе.

Кроме того, как рассказала Наталья Ильина, в ПсковГУ развиваются социальные пакеты и программы: система общежитий, доступные спортивные площадки, а для тех, кто набрал на ЕГЭ 220 баллов, предусмотрен языковой сертификат, который даёт возможность изучить любой язык бесплатно и пройти зарубежные курсы в любой стране мира, где говорят на выбранном языке.

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