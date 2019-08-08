ПсковГУ завершит прием на внебюджетные места в конце августа

16:39, 08 августа 2019, ПАИ

В Псковском государственном университете на данный момент уже заключено 200 договоров для получения высшего образования на платной основе. Об этом заявил начальник отдела по приему ПсковГУ Александр Стрикунов в ходе пресс-конференции 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Александра Стрикунова, набор на платную форму обучения еще продолжается, он завершится в конце августа. В прошлом году для получения платного высшего образования было заключено 385 договоров.

И. о. ректора ПсковГУ Наталья Ильина отметила, что наблюдается системное снижение стоимости образовательной программы вуза – на 10% по сравнению с 2018 годом. При этом она подчеркнула, что собственная система скидок действует в филиале ПсковГУ в Великих Луках.

Наталья Ильина считает, что при возможности абитуриенты должны воспользоваться всеми программами: «Если по ЕГЭ вы не прошли на очную форму обучения, то можно подать документы на заочную и обучаться там бесплатно. А затем перевестись на очную форму обучения. И я знаю, что многие родители стараются воспользоваться этим моментом».

Александр Стрикунов также рассказал, что дополнительные баллы при поступлении в ПсковГУ можно получить за аттестат с отличием, победы в олимпиадах, удостоверение и золотой знак ГТО, достижения в олимпийских играх и наличие научных публикаций.

Кроме того, и. о. ректора ПсковГУ назвала топ привлекательных направлений вуза в этом году. В список вошли лечебное дело и медицинская биохимия, юриспруденция и IT-технологии. Наталья Ильина добавила, что количество бюджетных мест по направлению «Лечебное дело» в следующем году будет увеличено.

Наталья Ильина также рассказала, что все студенты, которые поступают на внебюджетную форму, при 180 баллах по ЕГЭ получают скидки в 20% на обучение.