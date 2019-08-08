Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона

16:23, 08 августа 2019, ПАИ

В этом году магистранты и бакалавры 3 и 4 курсов Псковского государственного университета по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получат возможность пройти практику в администрации региона. Об этом заявила исполняющая обязанности ректора ПсковГУ Наталья Ильина на пресс-конференции 8 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Для ребят это аванс доверия — проявить себя на этапе обучения», - подчеркнула Наталья Ильина.

Врио ректора также рассказала, что в университет стало поступать больше жителей Пскова. По сравнению с прошлым годом их на 20% больше. «Ребята остаются в своем регионе. Они знают, какую профессию хотят получить, где они хотели бы работать», - добавила она.

Проректор по учебной работе и международной деятельности ПсковГУ Ольга Серова отметила, что сейчас университет ведёт активный процесс заключения соглашений с работодателями. «В октябре можно будет говорить об их количестве», - уточнила она. По её словам, активная работа вуза в этом направлении помогает студентам попробовать свои силы по специальности и найти будущее место работы.

Наталья Ильина уточнила, что Псковский государственный университет ориентирован на работодателей. «Мы тот партнер, который интересует работодателей», - добавила она.