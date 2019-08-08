Турнир по шахматам пройдёт в Пскове 11 августа

16:35, 08 августа 2019, ПАИ

11 августа в Пскове в шахматном клубе «Бригантина» (Октябрьский проспект, 38) состоится турнир по шахматам, приуроченный к Дню физкультурнику. Зарегистрироваться на шахматный турнир участники смогут с 13:00, а сами соревнования начнутся в 14:00, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

По словам вице-президента федерации шахмат Псковской области Сергея Арефьева, турнир будет проходить по системе блиц: у игроков будет три минуты на ход, а за каждый сделанный ход будет добавляться 2 секунды.

Всего в рамках соревнований пройдёт не менее 11 туров. По итогам турнира лучших шахматистов наградят грамотами. Также для профессиональных спортсменов будет произведен обсчет рейтинга международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Участвовать в шахматном турнире могут все желающие. Предварительные заявки нужно направлять по электронной почте skk@pskovchess.ru. Организатором турнира являются комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова и федерация шахмат Псковской области.