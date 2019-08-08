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Общество

Эксперты: Кофе увеличивает риск развития мигрени

Ежедневное употребление кофе и горячих напитков, содержащих кофеин, увеличивает вероятность развития мигрени. Как пишет ТАСС, это установили американские ученые на основании проведенного ими эксперимента.

В полугодовом исследовании участвовали около 100 человек, которые периодически испытывали приступы мигрени. Специалисты из Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете в штате Массачусетс наблюдали за изменениями состояния их здоровья в зависимости от употребляемого ими количества кофеина и образа жизни.

Добровольцы заполнили специальные анкеты, содержащие вопросы об их режиме питания и наступлении приступов головной боли. Затем специалисты сравнили частоту возникновения мигрени у каждого участника в те дни, когда они выпивали кофе, и в то время, когда они этого не делали.

В начале наблюдений участники испытывали в среднем пять приступов мигрени в месяц. При этом 66% добровольцев ежедневно выпивали одну-две чашки кофе, а 12% - более трех чашек горячего напитка. Помимо этого, все пациенты отметили, что за неделю выпивали около восьми чашек напитка с содержанием кофеина. В конце эксперимента, по словам ученых, число приступов головной боли у добровольцев увеличилось до 8,4.

Отмечается, что три или более порции кофе приводят к повышению риска возникновения головных болей.

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