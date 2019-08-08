Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году

17:32, 08 августа 2019, ПАИ

В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Пскове на улице Стахановской будут отремонтированы дворы домов №15 и №20. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

7 августа на этих площадках прошла встреча депутата Псковской городской Думы по этому округу Сергея Колосова с местными жителями. Во встрече также приняли участие и. п. главы города Елена Полонская и представители Управления городского хозяйства администрации Пскова.

В частности, во дворе дома №15 планируется заменить старое бетонное покрытие и положить новый асфальт, бордюрные камни. На эти мероприятия будет выделено более 1,5 млн рублей, аукцион уже объявлен, работы должны быть выполнены в сентябре.

«Главное, чтобы после ремонта у нас вода перестала после дождей стоять прямо у подъездов. Но и еще хочется, чтобы у нас нормальный тротуар появился, да и новые скамейки тоже», - процитировал пожелание жильцов старший по дому Александр Капустин.

«В сумму, которую удалось выделить вашему двору, не вошло создание отдельной пешеходной зоны. Но то, что ваш депутат помог вам «привести» сюда эти деньги, и если заложенные в условиях контракта работы будут выполнены качественно - с соблюдением уклона к ливневке и заменой бордюрного камня, уже можно считать хорошим стартом ремонта вашего двора. А заявку на установку тех же скамеек и иные работы вы можете подать и в следующем году», - отметила Елена Полонская.

Представитель УГХ заявил, что в случае некачественных работ, подрядчик будет обязан исправить недостатки в рамках гарантии.

Во дворе дома №20 уже стартовал ремонт, там будут спилены старые деревья, приведены в порядок дворовые проезды и тротуары, оборудованы парковки, заменены бордюры и установлены искусственные дорожные неровности, дорожные знаки.

«Для участия в программах по благоустройству - хоть в муниципальных, хоть в федеральных, как, например, действующая сейчас программа «Формирование комфортной городской среды» - от жильцов, прежде всего, требуется активность и время на сбор тех же подписей. Никакие особые знания здесь не нужны. Но не все граждане проявляют необходимую активность. Например, я раз семь пытался собрать жильцов дома №15 для обсуждения участия в этой программе, прежде чем это удалось», - рассказал Сергей Колосов.

Депутат считает, что федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» - хорошая возможность сделать псковские дворы, порой не ремонтировавшиеся с советских времен, уютными и красивыми.