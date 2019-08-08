Депутаты гордумы положительно оценили деятельность Псковских теплосетей

17:58, 08 августа 2019, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы положительно оценили происходящие перемены на муниципальном предприятии «Псковские тепловые сети», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Депутат Григорий Стороненков подчеркнул, что Псковские тепловые сети - одно из самых крупных городских предприятий, от бесперебойной и эффективной работы которого зависит благополучие и качество жизни псковичей. «Отсюда и пристальное внимание к жизни этого предприятия и перспективе его развития», - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что усовершенствовать работу Псковских тепловых сетей помогут средства, которые выделены из фонда содействия реформированию ЖКХ, регионального и городского бюджетов на модернизацию котельных и теплотрасс. Григорий Стороненков также отметил, что депутаты должны видеть и понимать, какие процессы происходят на предприятиях, чтобы затем на сессиях сообща принимать взвешенные консолидированные решения.

Его коллега Валерий Тюменцев отметил важность модернизации теплового оборудования в условиях города. «Мы увидели, как происходит автоматизация процессов, закупается новое оборудование, применяется новая технология по перекладке труб, что приводит к более долгому их использованию и экономии средств», - сказал депутат и подчеркнул, что такой подход позволяет не поднимать тариф на услуги Псковских тепловых сетей для населения.

Он отметил, что депутаты будут и дальше знакомиться с крупными муниципальными предприятиями. «А что касается Псковских тепловых сетей - конечно, поможем предприятию развиваться, в том числе и для того, чтобы жители города были обеспечены теплом и горячей водой», - сказал Валерий Тюменцев.

Депутат Сергей Колосов добавил, что главное — чтобы все намеченные планы реконструкции Псковских тепловых сетей удалось реализовать.

Парламентарий Ольга Федорова обратила внимание на смежность проблем с теплосетей и Горводоканала. «Такие вопросы, как, например, жесткость воды, необходимо решать в комплексе, так как это затрагивает сразу несколько предприятий. Хорошо, что у нас есть возможность ознакомиться с работой каждого предприятия отдельно, чтобы потом увидеть картину в целом, выявить общие слабые стороны и знать, на что обратить особое внимание», - отметила она. Кроме того, депутат поблагодарила всех сотрудников за профессионализм и самоотдачу. «Спасибо всем большое за работу!» - сказала она.

Псковские тепловые сети стали вторым муниципальным предприятием, с работой и переменами которого ознакомились парламентарии. Ранее они посетили «Горводоканал». Депутаты гордумы посещают псковские предприятия для того, чтобы ознакомиться с их работой и проконтролировать расходование средств, выделяемых на их модернизацию.