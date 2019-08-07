С работой котельных Псковских теплосетей ознакомились депутаты гордумы

21:36, 07 августа 2019, ПАИ

7 августа депутаты Псковской городской Думы осмотрели три котельные Псковских тепловых сетей. В выезде на объекты теплоснабжения приняли участие и. п. главы Пскова Елена Полонская, депутаты Сергей Колосов, Ольга Федорова, Григорий Стороненков и Валерий Тюменцев. С работой котельных народных избранников познакомили директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев, заместитель главного инженера по производству предприятия Андрей Лебедев. Как устроено и функционирует муниципальное предприятие, вместе с парламентариями посмотрел корреспондент Псковского агентства информации.

Первой точкой выезда стала котельная № 1 в Гаражном проезде. Елена Полонская отметила, что благодаря губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, из Фонда содействия реформированию ЖКХ Псковским теплосетям выделены средства, на которые удастся заменить оборудование, переложить сети, реконструировать котельные. Работы рассчитаны на три года, при этом их финансирование из федерального, областного и муниципального бюджетов составит 268 млн рублей.

По словам Александра Коростелёва, в связи с тем, что микрорайон Завеличья, который отапливает эта котельная, активно застраивается, требуется увеличить мощность объекта. Поэтому, пояснил он, в планах замена магистрального трубопровода на больший по диаметру, установка дополнительного насоса стоимостью 35 млн рублей, реконструкция теплотрасс с увеличением диаметра труб.

Депутатам показали помещения котельной, а также участок, на котором начались работы по замене труб. Срок службы новых – 50 лет. Кроме того, участники рабочего выезда узнали, как функционирует центральный узел управления.

Говоря в целом о предприятии, Александр Коростелёв отметил, что сегодня в Псковских теплосетях трудятся более 900 человек, они обслуживают 27 котельных, почти 270 километров тепловых сетей и 93 центральных тепловых пункта.

Далее парламентарии отправились на котельную №26 на улице Леона Поземского. Александр Коростелев отметил, что раньше в этом здании находилась угольная котельная, которую позже переоборудовали в газовую.

Котельная на улице Леона Поземского отапливает развивающийся микрорайон. Сейчас здесь работают три автоматизированных котла, но с появлением новых домов и увеличения потребности в тепле, можно будет установить еще два, площадки под них уже подготовлены.

Григорий Стороненков, в чьем избирательном округе находится объект, выразил уверенность в том, что руководство Псковских тепловых сетей сможет решить все насущные вопросы по совершенствованию предприятия. «Готовность мы видели, я остался удовлетворен. Мы можем видеть, что делается и контролировать ситуацию», - добавил парламентарий.

Последней точкой в рабочем выезде стала котельная №27 на улице Солнечной, которая расположена на территории электротехнического завода «Зенча-Псков». Здесь в 2020-2021 году планируется провести полную реконструкцию, в рамках которой будет заменено устаревшее оборудование, появятся два современных автоматических котла. Более того, модернизация котельной №27 позволит закрыть устаревший и нерентабельный объект на улице Советской Армии.

Как рассказал Александр Коростелёв, на котельной уже установлен котел летнего режима работы, заменен подогреватель.

Елена Полонская уточнила у директора теплосетей, возможно ли сократить срок отключения горячей воды, который сейчас составляет две недели. Руководитель предприятия пояснил, что на проведение всех работ, необходимых для подготовки отопительного сезона, стабильно уходит порядка двух недель, и это при условии, что в них участвуют все рабочие и сотрудники. Быстрее, заверил он, просто не успеть.

По итогам осмотра Елена Полонская назвала колоссальными объёмы работ, которые предстоят в Псковских теплосетях. «В одиночку, без поддержки областного и федерального бюджетов, муниципалитет не потянул бы такую реконструкцию», - заявила она.

И. п. главы города сообщила, что по итогам выездов на объекты Псковских теплосетей и Горводоканала планируется организовать парламентский час, чтобы обсудить все насущные вопросы, среди которых, например, проблема жесткой воды, которая негативно воздействует на трубы и оборудование теплосетей. «Такие вопросы необходимо решать в комплексе. Резолюцию с нашими предложениями направим губернатору», - пообещала Елена Полонская.