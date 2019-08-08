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Общество

Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове

Фото Археологического центра Псковской области

Известняковую литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области.

Исследователи рассказали, что во время раскопок на территории ТЭЦ они работали на части подворья Псково-Печерского монастыря, где находили много пуль с необрубленными литниками, а также литники и свинцовые слитки.

Новая находка говорит о том, пояснили археологи, что на территории подворья обители действительно могли изготавливать боеприпасы, поскольку Псково-Печерский монастырь являлся мощной крепостью с большим гарнизоном, который требовал качественного материального обеспечения. 

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