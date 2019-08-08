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Общество

Гражданина Белоруссии задержали в Псковской области за серию разбоев

В Опочецком районе полицейские задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в серии вооруженных разбойных нападений на торговые точки в Смоленской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковские стражи порядка получили от белорусских коллег информацию о возможном местонахождении подозреваемого в Псковской области и начали искать предполагаемого преступника в регионе.

Сотрудники уголовного розыска Опочецкого района вместе с коллегами из областного УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили разыскиваемого и задержали его. После этого псковские стражи порядка передали мужчину смоленским коллегам.

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