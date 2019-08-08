Гражданина Белоруссии задержали в Псковской области за серию разбоев

17:35, 08 августа 2019, ПАИ

В Опочецком районе полицейские задержали гражданина Белоруссии, которого подозревают в серии вооруженных разбойных нападений на торговые точки в Смоленской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Псковские стражи порядка получили от белорусских коллег информацию о возможном местонахождении подозреваемого в Псковской области и начали искать предполагаемого преступника в регионе.

Сотрудники уголовного розыска Опочецкого района вместе с коллегами из областного УМВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружили разыскиваемого и задержали его. После этого псковские стражи порядка передали мужчину смоленским коллегам.