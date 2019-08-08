С наступающим профессиональным праздником поздравили псковских строителей

18:10, 08 августа 2019, ПАИ

Посвященная Дню строителя ежегодная конференция состоялась в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове 8 августа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в мероприятии приняли участие руководство региона и города Пскова, представители строительных и проектных организаций региона, а также ветераны отрасли.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поздравил присутствующих с наступающим праздником от имени главы региона Михаила Ведерникова. Вице-губернатор подчеркнул, что строительная отрасль занимает одно из ведущих мест в экономике области, а строители сегодня обладают самыми современными технологиями и материалами.

Он пожелал работникам отрасли новых интересных проектов и вручил приветственный адрес губернатора президенту Ассоциации строителей Псковской области Владимиру Моисееву.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что вся страна осознает важность строительной профессии. «Без нас людям было бы негде жить - мы бы любовались солнцем, но страдали от дождя. В любую погоду мы делаем то, что от нас требуется. Благодаря этому люди могут жить в красивых городах в тепле и комфорте», - отметил он.

Валерий Тюменцев поздравил строителей от имени депутатов городской Думы. По его словам, строительная отрасль - сложная, ответственная и очень важная, как для людей, так и для экономики, так как строительство любого объекта дает дополнительные рабочие места. «Мы видим, как Псков растет и хорошеет прямо на глазах. Спасибо за ваш труд, с праздником!» - добавил депутат и вручил Сергею Грахову поздравительный адрес главы города.

В ходе конференции лучшие строители региона получили почетные грамоты, а также благодарственные письма администрации региона и профильных комитетов.

День строителя отмечают в России во второе воскресенье августа. В этом году праздник состоится 11 августа.