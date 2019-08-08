Во втором квартале МегаФон нарастил общую, сервисную и цифровую выручку

18:13, 08 августа 2019, ПАИ

По итогам второго квартала 2019 года общая выручка ПАО «МегаФон» составила 85,6 млрд рублей, увеличившись год к году на 4,5 %. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе мобильного оператора, сервисная выручка составила 78,7 млрд рублей что на 3,3 % выше, чем во втором квартале 2018 года. Цифровая выручка компании показала рост 30,2% год к году.

Финансовый директор компании Никита Орлов пояснил, что рост сервисной выручки обусловлен положительной динамикой доходов от передачи данных и спросом на цифровые услуги. Так, во втором квартале МегаФон запустил несколько продуктов и услуг в рамках расширения собственной цифровой экосистемы, в том числе – за счет партнерств.

Показатель OIBDA составил 33,8 млрд рублей, увеличившись на 4,7% год к году. С учетом влияния новых стандартов МСФО 16 этот показатель достиг 38,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 39,4% или 45,4% с учетом новых правил МСФО.

Чистая прибыль составила 2,9 млрд рублей или 3,8 млрд рублей с и без учето влияния МСФО соответственно. Прирост CAPEX год к году составил 1,2%, в результате Capex достиг 16,4 млрд рублей.

Что касается мобильных абонентов, то их число год к году выросло на 0,1% до 77,6 млн человек (на 30 июня 2019 года). Более динамично растет число пользователей мобильного интернета: на 6,9% год к году до 34,4 млн.

В числе важнейших событий отчетного периода в МегаФоне называют старт проекта по трансформации сети ретейла, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, и соглашение с Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ, а также участие в международном консорциуме для строительства трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.