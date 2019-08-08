0
17:38
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
17:32
Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году
17:28
Поречье: Вилы в сторону
16:23
Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона
15:22
Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
14:34
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
13:55
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
Еще новости
Общество

Во втором квартале МегаФон нарастил общую, сервисную и цифровую выручку

По итогам второго квартала 2019 года общая выручка ПАО «МегаФон» составила 85,6 млрд рублей, увеличившись год к году на 4,5 %. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе мобильного оператора, сервисная выручка составила 78,7 млрд рублей что на 3,3 % выше, чем во втором квартале 2018 года. Цифровая выручка компании показала рост 30,2% год к году.

Финансовый директор компании Никита Орлов пояснил, что рост сервисной выручки обусловлен положительной динамикой доходов от передачи данных и спросом на цифровые услуги. Так, во втором квартале МегаФон запустил несколько продуктов и услуг в рамках расширения собственной цифровой экосистемы, в том числе – за счет партнерств.

Показатель OIBDA составил 33,8 млрд рублей, увеличившись на 4,7% год к году. С учетом влияния новых стандартов МСФО 16 этот показатель достиг 38,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA составила 39,4% или 45,4% с учетом новых правил МСФО.

Чистая прибыль составила 2,9 млрд рублей или 3,8 млрд рублей с и без учето влияния МСФО соответственно. Прирост CAPEX год к году составил 1,2%, в результате Capex достиг 16,4 млрд рублей.

Что касается мобильных абонентов, то их число год к году выросло на 0,1% до 77,6 млн человек (на 30 июня 2019 года). Более динамично растет число пользователей мобильного интернета: на 6,9% год к году до 34,4 млн.

В числе важнейших событий отчетного периода в МегаФоне называют старт проекта по трансформации сети ретейла, инвестиции в который составят более 1,5 млрд рублей, и соглашение с Alibaba, Mail.ru Group и РФПИ, а также участие в международном консорциуме для строительства трансконтинентальной подводной высокоскоростной оптической линии между Хельсинки и Токио.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
08 августа 2019
Литейную форму для изготовления пуль нашли археологи в Пскове
Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году
08 августа 2019
Несколько дворов приведут в порядок на улице Стахановской в Пскове в этом году
Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона
08 августа 2019
Студенты ПсковГУ пройдут практику в администрации региона
Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
08 августа 2019
Роспотребнадзор назвал псковские рестораны, использующие фальсификаты молочных продуктов
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
08 августа 2019
Почти на 5 часов задержался поезд Москва - Псков из-за схода с путей грузовых вагонов
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
08 августа 2019
Подготовку к отопительному сезону в Локнянском районе проверил Василий Осипов
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
08 августа 2019
Разбавленные водой молочные продукты выявили в псковских магазинах
В Пскове установят «семейный» арт-объект
08 августа 2019
В Пскове установят «семейный» арт-объект

Идет загрузка...