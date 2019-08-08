Оздоровительную площадку для детей в Новоржеве организовал Псковский Красный Крест

22:39, 08 августа 2019, ПАИ

Второй раз в период летних каникул Псковский Красный Крест организует отдых для детей из числа целевой группы российско-норвежской программы «Социальная защита детей». Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, в начале августа летняя оздоровительная площадка Красного Креста начала свою работу в Новоржеве и собрала детишек из малообеспеченных семей.

Каждое утро августа 20 мальчишек и девчонок спешат туда, где их ждет масса интересных мероприятий. На площадке организовано двух разовое горячее питание, сумма, выделяемая на один день, составляет 175,00 рублей на ребенка и вполне достаточная для того, чтобы каждый день на столе для ребят были фрукты и сладости, соки и угощения.

Добровольцы из числа педагогического состава Новоржевской средней общеобразовательной школы, на базе которой организована летняя оздоровительная площадка, предоставили детям и подросткам замечательную возможность окунуться в мир творчества и поучаствовать в увлекательных уроках по темам Красного Креста и здорового образа жизни.

В программе очередной смены детей ожидает масса интересных и развлекательных, игровых и познавательных затей и конкурсов. Особое внимание уделено проведению мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья детей, развитию их познавательных интересов и расширению знаний об окружающем мире.

С первых дней пребывания на площадке дети с нескрываемым азартом соревнуются в веселых эстафетах и готовятся к спортивному празднику «Мы за здоровый образ жизни». С увлечением и творческим подходом участвовали в конкурсе рисунков на асфальте, и, конечно же, рисуют солнышко, которому они радуются каждый день, проведенный под знаком Красного Креста.

Заметим, для спортивных мероприятий Красный Крест приобрел достаточное количество мячей и игр, а для награждения победителей конкурсов и викторин в распоряжение организаторов летней площадки были переданы призы и сувениры.