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Общество

Пропавших людей сотовые операторы начнут искать с помощью нейросетей

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» начал тестирование технологии для поиска пропавших людей по аэрофотоснимкам на основе нейросети. Как пишет газета «Известия», решение для обнаружения человека разработал «Вымпелком», рассказал «Известиям»

Руководитель направления по использованию беспилотников общественной организации Александр Ломоносов рассказал, что нейросеть обучают отличать снимки, на которых есть люди или оставленные ими предметы, от фотографий, на которых их нет. Ранее фильтровать снимки спасателям помогали добровольцы.

Сейчас технология позволяет фильтровать изображения с точностью до 98% за 12,5 часа, что дает возможность экономии времени, потраченного волонтерами, в 2,5 раза.

Помимо этого, в июне «Мегафон» и «Лиза Алерт» протестировали социальный поисковый сервис на основе Big Data. Суть его заключается в том, что абонентам, которые находятся в зоне, где последний раз видели пропавшего человека, рассылаются сообщения с его описанием.

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