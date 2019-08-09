ФАС ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года

09:54, 09 августа 2019, ПАИ

Федеральная антимонопольная служба ожидает отмены роуминга с Белоруссией до начала 2020 года. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, есть основания рассчитывать, что в ближайшее время, до конца 2019-го – начала 2020 года, отменят роуминг между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. «Речь идет о том, чтобы в двух странах одновременно снизились операторские тарифы по взаиморасчетам и по межоператорским ставкам в роуминге», — уточнил Анатолий Голомолзин.

Он рассказал, что ФАС предлагает внести изменения и дополнения в соглашение о ЕАЭС в части, касающейся услуг, где будут сформулированы «базовые принципы справедливого роуминга».

В соответствии с ними, пояснил Анатолий Голомолзин, подготовят поправки в законодательство России и Белоруссии, а также в совместные практики операторов связи, «чтобы при необходимости на операторов связи могли воздействовать и антимонопольные органы».

«Это также позволит снизить тарифы на услуги связи в роуминге в ЕАЭС. Я думаю, эта работа в течение следующего года может быть проведена», — добавил замглавы ФАС.