В великолукском лицее №10 идет ремонт

09:48, 09 августа 2019, ПАИ

В Великих Луках к новому учебному году готовится лицей №10. На третьем и четвертом этажах образовательного учреждения ведутся ремонтные работы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия». Ремонт осуществляется при поддержке членов партии — выпускника лицея, депутата Госдумы и члена Президиума Генсовета «Единой России» Александра Козловского и депутата Великолукской городской думы Дениса Мунштукова.

По проекту ведется замена полов, окон и дверей, в кабинетах — косметический ремонт, который позволит сделать классы современными и стильными.

В планах — замена коммуникаций, в частности, речь идет о замене электропроводки, монтаже пожарной сигнализации. Предстоит поставка нового оборудования и мебели. В классах появится высокоскоростной интернет.

В местном отделении партии добавили, что работы проводятся без выходных, чтобы успеть все завершить до начала нового учебного года.