Россия стала лучшей в гонке преследования на «Десантном взводе»

10:00, 09 августа 2019, ПАИ

Российская команда заняла первое место в гонке преследования на боевых машинах на армейском конкурсе «Десантный взвод», который проходит в Псковской области в рамках Международных армейских игр. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, гонка преследования проходила в рамках третьего этапа конкурса на полигоне «Струги Красные».

Следом за россиянами финишировали десантники из Белоруссии, третьей к финишу пришла команда Китая. Четвертое место заняла сборная Ирана, пятое — Казахстана.

Представители российской команды, которые участвовали в гонке преследования, поделились своими впечатлениями от этапа. По словам, командира экипажа старшего сержанта Егора Фазылова, российская команда была готова к соревнованиям на сто процентов, и все участники выложились по максимуму и показали свой профессионализм.

Механик-водитель российской команды рядовой Дмитрий Федоров отметил, что на трассе были сложные участки, поэтому требовалось грамотно рассчитать нагрузки на технику. «Для экипажа боевой машины пройти гонку преследования возможно только при условии четкой работы всей команды. Особенной концентрации требовали участки с косогором и трамплином, после прохождения которых наводчику нужно еще показать стопроцентный результат поражения мишени», — сказал он.

Наводчик экипажа Алексей Пашин отметил, что российская команда не допустила ни одного промаха и прошла весь этап слаженно. Однако, по его словам, во время гонки могли возникнуть сложности из-за погодных условий. Он отметил, что в ветреную погоду необходимо корректировать угол наводки 30-ти миллиметровой автоматической пушки и быстро реагировать.

Все участники гонки преследования соревновались на российских боевых машинах БМД-2 за исключением команды Китая, которая использовала технику своего производства, и команд Алжира и Венесуэлы, выбравших для гонки БТР-80.

Всего в «Десантном взводе» участвуют более 400 военнослужащих из 21 страны. Завершится конкурс 13 августа. Поддержку в проведении соревнований на территории Псковской области оказывает администрация региона и губернатор Михаил Ведерников.