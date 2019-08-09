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Общество

На исправительные работы отправили невельчанина за незаконную рыбалку

Мировой судья судебного участка №41 Невельского района признал виновным местного жителя в незаконном лове рыбы и назначил ему наказание в виде исправительных работ на срок 4 месяца с конфискацией в собственность государства орудий лова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, приговор суда не вступил в законную силу.

В суде установлено, что 13 апреля мужчина вытащил из воды ранее установленные четыре сети длиной 360 метров, в которых находились язь, плотва и щуки. Однако невельчанин не имел разрешения на вылов рыбы, тем самым он совершил её незаконную добычу.

Своими противоправными действиями мужчина нанёс северо-западному территориальному управлению федерального агентства по рыболовству ущерб на общую сумму 7 тысяч 450 рублей.

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