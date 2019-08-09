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Общество

Глава Печорского района о форуме молодых семей: Впечатляет и заряжает

Фото со страницы Дмитрия Сопотова в Instagram

«Впечатляет и заряжает», - именно так охарактеризовал Всероссийский форум молодых семей глава Печорского района Дмитрий Сопотов. Об этом он написал на своей странице в Instagram, где поделился совместным снимком с начальником управления общественных проектов и молодежной политики Псковской области Натальей Плявинской.

Дмитрий Сопотов отметил, что форум даёт возможность общаться и делиться лучшими практиками и опытом регионов. Он напомнил, что в Псковскую область съехались молодые семьи более чем из 40 субъектов страны.

«До новых встреч на псковской земле», - обратился глава района к участникам форума.

Всероссийский форум молодых семей проходил в Псковской области впервые. Его площадкой стал загородный отель «Плесков» в Печорском районе. Участие в форуме приняли порядка 400 человек. Завершает он свою работу 9 августа.

В рамках мероприятия обсуждались десятки важных вопросов, затрагивающих темы устройства семьи, поддержки многодетных семей, материнства и детства. 

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